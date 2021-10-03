Dem ne demek, TDK'ya göre Dem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dem ne demek? Dem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dem kelimesi. Peki dem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dem nedir, dem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre dem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu

- Zaman, çağ

- Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması

- Soluk, nefes

- İçki

- Koku

- Kan



DEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Âdem'den bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve yetirdi



DEM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- dem çekmek

- dem tutmak

- dem vurmak

- dem dökmek



DEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- her dem

- deveranıdem

