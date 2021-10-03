Mühre ne demek, TDK'ya göre Mühre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2021 Pazar | Kovaların günü olaylı geçecek! Balıklar keyif yapmak isteyecek! İşte diğer burçlar...Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!Resmi Gazete'de bugün (03.10.2021) | 3 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları3 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıŞOK 3 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta bu hafta neler var 13 Ekim 2021?ABD'li ilaç firması müjdeyi verdi! Geliştirdikleri hap koronavirüsü önlüyor!Armatür ne demek, TDK'ya göre Armatür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı! 1 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Dem ne demek, TDK'ya göre Dem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dem ne demek, TDK'ya göre Dem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dem ne demek, TDK'ya göre Dem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dem ne demek? Dem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dem kelimesi. Peki dem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dem nedir, dem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre dem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu
- Zaman, çağ
- Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması
- Soluk, nefes
- İçki
- Koku
- Kan

DEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Âdem'den bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve yetirdi

DEM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- dem çekmek
- dem tutmak
- dem vurmak
- dem dökmek

DEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- her dem
- deveranıdem

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT