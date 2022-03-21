Demagog ne demek, TDK'ya göre Demagog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Demagog ne demek? Demagog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi demagog kelimesi. Peki demagog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre demagog nedir, demagog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEMAGOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Demagog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Demagog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre demagog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Laf cambazı



DEMAGOG CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Demagog, kelime oyunu içinde hakikati güme götüren bir hokkabazdır.

