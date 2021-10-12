Demagojik ne demek, TDK'ya göre Demagojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Demagojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Demagojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Demagojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Demagojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Demagojik ne demek? Demagojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi demagojik kelimesi. Peki demagojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre demagojik nedir, demagojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
DEMAGOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Demagojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Demagojik kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ya göre demagojik kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Laf cambazlığı ile ilgili
DEMAGOJİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Türlü demagojik hareketlerle bir külah kapmaya çalışacaklardı.