Demba Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demba Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demba Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Demba Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Demba Ndiaye 18 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Demba Ndiaye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Demba Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO U19 futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Demba Ndiaye'nin Angers SCO U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Demba Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Demba Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO U19
Demba Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Demba Ndiaye şuan Angers SCO U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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