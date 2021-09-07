Demet Akalın 3. olan Filenin Sultanları için Spor Bakanlığına seslendi! Sosyal medyada büyük ses getirdi! "Niye bir şey yapmıyoruz?"

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, oynadığı maçta rakibine set vermeyerek maçı 3-0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

"BEN ÇIKARIM"

Son zamanlarda afet bölgelerine yaptığı yardımlarla da adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına sessiz kalınmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden bir video paylaşarak Spor Bakanlığını etiketleyen Akalın, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.

CİDDİYETSİZ BULUNDU

Çoğu takipçisi Demet Akalın'ın bu paylaşımını destekler nitelikte paylaşım yaparken bazıları ise Akalın'ın bir şeyler yerken bu çağrıda bulunmasını hoş karşılamayarak ciddiyetsiz bulduklarını dile getirdi.

İşte Akalın'ın o paylaşımı...