Demet Akalın reklam demişti! Ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı şarkı gündeme oturdu

2020 yılından beri birliktelik yaşadığı sevgilisi Kaan Yıldırım'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Hadise, yeni şarkısıyla gündeme geldi.

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Hadise'nin yeni şarkısında iki kişinin yollarını ayırması ve her bitişten sonra tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının hikayesi anlatılması Kaan Yıldırım ile ayrılık hikayesindeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hadise'nin gündeme oturan "Hay Hay" şarkısının sözleri:

Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım

İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım

Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım

Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım



Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!



İkimizde bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak

Nasıl böyle güzel mi?

Şarkı yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi tarafından dinlenirken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Birçok Hadise hayranı attıkları tweetlerle Hadise'yi Twitter'da gündeme getirdi. İşte tweetlerden bazıları...

"Şarkı ayrı güzel , hikaye ayrı güzel "

"Seni çok seviyorum harika bir iş olmuş"

"Aşka kapandım diyerek başladı bay bay diye devam etti"

"Hayhay ile ortalık alev aldı zirve her zaman hak ettiği kişileri buluyor"

"Bu denli anlamlı bir hikayeyi bu denli önemli bir kadın seslendirebilirdi zaten"

"Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz diyerek aşka kapanan hadiseye hay hay hadi ayıralım yolları bay bay dedirten hayat bize neler yapmaz "

AKALIN AYRILIĞI TİYE ALMIŞTI

Hadise'nin ayrılık haberinin ardından böyle bir şarkı yapması oldukça dikkat çekerken akla Demet Akalın'ın "Reklam" iddiası geldi.

Çıkan ayrılık haberlerinin ardından Demet Akalın Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının reklam amaçlı olduğunu belirten "Bu da şarkı öncesi!" yorumunda bulunmuştu.

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile arabada giderken Hadise'ye gönderme yaparak "Sen de beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." şeklinde konuşmuştu.