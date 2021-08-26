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Demet Akalın sözünü tuttu! Sosyal medya hesabında müjdeyi paylaştı! Fatma Öksüzoğlu'nun evi hazır

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'ta çıkan orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti. Sözünü yerine getiren Akalın müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın sözünü tuttu! Sosyal medya hesabında müjdeyi paylaştı! Fatma Öksüzoğlu'nun evi hazır

Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarında birçok insana yardım eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, Manavgat ilçesinde evi yanan Fatma Teyzenin bir yatak üzerinde uyuya kaldığı anlar karşısında duyarsız kalmayan Demet Akalın Fatma Teyzeye ve Türk halkına yeni bir ev sözü vermişti.

Demet Akalın verdiği ev sözünü tutarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden evinin bittiğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL OLDU"

Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma Teyze'min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" yazarak müjdeyi verdi.

Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı.

EŞYALAR DA HAZIR

Fatma Özksüzoğlu'na verdiği sözü yerine getirerek büyük takdir toplayan Demet Akalın, eşyaların da hazır olduğunun bilgisini verdi.Demet Akalın sözünü tuttu! Sosyal medya hesabında müjdeyi paylaştı! Fatma Öksüzoğlu'nun evi hazır Cihan Şensözlü ve Nur Tuğba Namlı'nın eşya yardımı yapmak için gönüllü olduğunu belirten Akalın 'Ev benden içini döşemek size nasip olsun istediğiniz için...' mesajını paylaştı.

Demet Akalın sözünü tuttu! Sosyal medya hesabında müjdeyi paylaştı! Fatma Öksüzoğlu'nun evi hazır

Türkiye'yi saran yangınlarda binlerce vatandaş etkilenmiş Fatma Öksüzoğlu'nun bu fotoğrafı sosyal medya gündem olmuştu.

Demet Akalın sözünü tuttu! Sosyal medya hesabında müjdeyi paylaştı! Fatma Öksüzoğlu'nun evi hazır

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