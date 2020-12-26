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  3. Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

Star TV ekranlarında hafta içi her gün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu üstlenen sivri dilli sanatçı Demet Akalın yine sosyal medyada gündem oldu. Akalın, geçtiğimiz günlerde kulisini kullanan bir sanatçının tuvaletini pis bıraktığını iddia etti.

Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

Şarkıcı Demet Akalın yine adından söz ettirecek bir açıklama ile sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre geçtiğimiz hafta Star Tv'de İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile gelince Demet Akalın, Ersoy'a kendi kulisini açtı.

Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

Akalın, İbo Show’a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından bir sosyal medya kullanıcısının 'Nereden anlamış' yorumunu gören, Demet Akalın'ın cevabı ise akılları karıştırdı.

Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

"HİÇ BİR KADIN SANATÇI BUNU YAPMAZ"

Akalın; "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda İbo Show da çekiliyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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