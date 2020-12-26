Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!

Şarkıcı Demet Akalın yine adından söz ettirecek bir açıklama ile sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre geçtiğimiz hafta Star Tv'de İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile gelince Demet Akalın, Ersoy'a kendi kulisini açtı.

Akalın, İbo Show’a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından bir sosyal medya kullanıcısının 'Nereden anlamış' yorumunu gören, Demet Akalın'ın cevabı ise akılları karıştırdı.

"HİÇ BİR KADIN SANATÇI BUNU YAPMAZ"

Akalın; "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda İbo Show da çekiliyor.