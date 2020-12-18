Demet Evgar, Alev Alev'i salladı! Kadın hakları sahnesiyle gündem oldu!

Muhteşem oyunculuk performansı ile adeta diziyi tek başına sürükleyen güzel oyuncu Demet Evgar, dün akşam ekranlara gelen Alev Alev dizisinin yeni bölümünde yine tam not aldı.

Alev Alev’in Perşembe akşamı yayımlanan bölümünde yer alan Cemre'nin akıl sağlığı yerindedir raporu aldığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve Cemre karakterinin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu almak için verdiği mücadele ve yaptığı konuşmayla kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet davalarındaki adaletsizliğe dikkat çekildi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahnede Cemre karakteri şu sözlerle sesini duyurmaya çalıştı:

“Ben ölmek istemiyorum. Üzerime yapışmış etiketten kurtulmak istiyorum çünkü bir hayalim var. Basit ama benim için çok büyük bir hayal; ben evladıma kavuşmak istiyorum. Her anne gibi evladımın yanında olmak istiyorum ve bunu sadece kendim için istemiyorum.

Dışarıya adamını attığı anda öldürüleceğini düşünen kadınlar için istiyorum, görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, çoğu zaman kadınlar için, katledilen kadınlar için ve annesi gözünün önünde katledilen çocuklar için istiyorum. Taktığı kravatı, unvanını canını aldığı kadından daha değerli gören erkeklere inat istiyorum. Bir kadını haklı görmek için delil ama bir adamı haklı bulmak için bahane arayan adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum. Şimdi siz söyleyin benim akıl sağlığım yerinde mi değil mi?”

İşte sosyal medyada Demet evgar'a gelen mesajlardan bir kaçı;