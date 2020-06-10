Demet Evgar'ı önce arı soktu sonra merdivenlerden yuvarlandı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini gülme krizine soktu. Karantina günlerinde ailesiyle birlikte olan Evgar'ı arı soktu. Güzel oyuncu bu olayı ti'ye aldığı bir videoyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

DEMET EVGAR'IN GÜLDÜREN PAYLAŞIMI

Arı soktuktan sonra dudağı şişen Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" dedi.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adlı bir topluluk kurdu. Burada hem oyuncu hem de oyun yazarı olarak çalışan Demet Evgar, Kenter Tiyatrosu’nda Aşk Çemberi adlı oyunda ve Tiyatro Kılçık’ta Takanlar ve Takılanlar ve Ayşegül Hindistan’da adlı oyunlarda rol aldı. Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve “Beyza’nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen Rock Müzikalleri’nde rol aldı.

Demet Evgar, son olarak Kanal D ekranının sevilen yapımlarından biri olan Vatanım Sensin dizisinde tarihte Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarının fenomen dizisi Avlu’da Deniz Demir karakterine hayat veren Demet Evgar, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Demet Evgar’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2016 – Kozalar – Tiyatro Pangar

2016 – 39 Basamak – Kent Oyuncuları

2014 – Sait Faik – Maslak Show Center

2014 – Kral (Soytarım) Lear – Altıdan Sonra Tiyatro Pangar

2012 – Macbeth – Tiyatro Pangar

2009 – Cimri – Kent Oyuncuları

2006 – Ayşegül Hindistan’da – Tiyatro Kılçık

2006 – Anna Karenina – Kent Oyuncuları

2005 – Gece Mevsimi – Kent Oyuncuları

2003 – Aşk Çemberi – Kent Oyuncuları

Takanlar ve Takılanlar

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Filmler ve diziler:

2018 – Avlu (Deniz Demir) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Neslihan) (Sinema Filmi)

2017 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Handan Soylu) (Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Solmaz) (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Kara Fatma) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ceyda) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Misket (ses)) (Sinema Filmi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yasemin) (Sinema Filmi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Başlangıç (Duygu) (Kısa Film)

2010 – Vay Arkadaş (Nil) (Sinema Film)

2009 – Yahşi Batı (Suzan Van Dyke) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Başak) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Havar) (Sinema Filmi)

2009 – 2014 – 1 Erkek 1 Kadın (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Gençlik Başımda Duman (TV Dizisi)

2006 – Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 – Erkekler Ağlamaz (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Şermiye) (TV Dizisi)

2005 – 2006 – Emret Komutanım (Üsteğmen Çiğdem) (TV Dizisi)

2005 – Beyza’nın Kadınları (Beyza Türker) (Sinema Filmi)

2005 – Banyo (Hülya) (Sinema Filmi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Eyşan Kıroğlu) (TV Dizisi)

2003 – Çınaraltı (Nilüfer) (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Hülya)

2002 – Aslı İle Kerem (Yeliz) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Defne) (TV Dizisi)



Ödülleri:

2018 – 37. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Kadın Oyuncusu (Sofra Sırları)

2018 – 37. İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu (Sofra Sırları)

2018 – 23. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (komedi) (Aile Arasında)

2017 – Direklerarası Tiyatro Ödülleri – “Komedi Kadın Oyuncu” (39 Basamak)

2017 – Yeküv Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü – “En İyi Kadın Oyuncu” (39 Basamak)

2014 – 19. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Sen Aydınlatırsın Geceyi)

2012 – Antalya Televzyon Ödülleri – En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – Altın Kelebek Ödülleri -En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (1 Kadın 1 Erkek)

2010 – 8. Tiyatro Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu (Cimri)

2005 – Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gece Mevsimi)

2005 – 10. Afife Tiyatro Ödülleri – Yardımcı Rolde, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Gece Mevsimi

2005 – Lions Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Gece Mevsimi