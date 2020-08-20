Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlere öfke kustu: Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip...

Rol aldığı dizilerle başarıyı yakalayan ve kariyerinde zirveyi yaşayan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin gibi bir çok isimle adı aşk dedikodularına karıştı. Son olarak aynı dizide rol aldığı Can Yamanla birlikteliğini sonlandıran Özdemir dün Murat Bozla bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Samimi görüntülerin olduğu karelerin sosyal medyada yayılmasının ardından raharsız olan başarılı oyuncu sessizliğini bozdu. İnstagram hesabı üzerinden uzun bir açıklama yapan Özdemir özellikle hakkında haberler yapan muhabirlere öfke kustu.

Özdemir paylaşımında muhabirlere seslenerek, ''Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde. Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum." dedi.

''Hayatımda kimse yok'' diyen Demet Özdemir "Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim...Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum. Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...

''DOSTUM OLAN İNSANLARLA SEVGİLİ OLARAK ANILMAKTAN ÇOK YORULUYORUM''

Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok. Yoğun bir tempoda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip, herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum... Ve artık tanımadığım, sadece merhabam olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruluyorum. Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde. Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.