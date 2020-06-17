Demet Özdemir kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam dudak uçuklattı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir karantina günlerini evde geçirdikten sonra kendini denizlere attı. Demet Özdemir; Fethiye, Göcek ile Marmaris gibi Ege koylarında lüks teknesiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Özdemir'in 10 günlük tatil için kiraladığı lüks teknenin fiyatı ise dudak uçuklattı.Ünlü oyuncu, sunucu Saadet Özsırkıntı ve yakın bir erkek arkadaşlarının eşlik ettiği tekne tatili için günlüğü 2 bin 200 eurodan (17 bin TL) lüks bir gulet kiraladı.

23 metrelik lüks gulette; bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor.

Güzel oyuncunun teknenin ücretini de peşin ödediği öğrenildi.