Demet Özdemir ve Murat Boz hakkında ortaya atılan aşk iddiası akılları karıştırdı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Murat Boz geçtiğimiz akşam İstanbul’da Boğazda bulunan bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkilinin samimiyeti akıllara yeni bir aşk mı doğuyor? sorularını getirdi.

Kısa bir süre önce Murat Boz'un adı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile anılmıştı. Aynı zamanda Demet Özdemir de Oğuzhan Koç ile anılmış ikilinin birlikte tatil yaptıkları da iddia edilmişti.

MURAT BOZ İDDİALARI YALANLAMIŞTI!

Murat Boz, hakkında Melis İşiten ile çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Ortaya atılan bu iddia sonrası Boz ve Özdemir'in ne diyeceği merak konusu oldu.