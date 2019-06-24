Demet Şener istenmeyen gelin mi oldu?

Gönlünü basketbolcuya kaptıran Demet Şener evlilik kararı magazin gündemine oturmuştu. Demet Şener hakkında istenmeyen gelin iddiaları ortaya atıldı. Cenk Küpeli ise duruma açıklama getirerek 2.sayfaya bağlandı.

DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?

Küpeli son olarak Demet Şener'in hamile olduğu yönündeki iddialar için şöyle konuştu: "Anne ve babam konusunda bir burukluğum oldu ama onlarda saygı gösteriyorlar. Demet'in abileri de düğündeydi. Demet de hamile değil zaten iddet müddeti sürecinin kalkması için Demet'in hamile olmadığını kanıtlanmıştı bunların doğru olması mümkün değil."Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener’in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi.

"EVLİLİK KARARIM İNAT DEĞİL"

Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılacak. Demet Şener, sürpriz kararıyla ilgili Kanal D'deki '2. Sayfa' programına şunları söyledi:"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikâhımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim.Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum.

"NEDEN ACELE ETTİKLERİNİ AÇIKLADI"

Küpeli, apar topar evlilik kararı almasıyla ilgili de "Nikah kesinlikle benim isteğim üzerine oldu. Demet bu sürecin biraz daha yavaş olmasını istedi ancak ben bir an önce karım olmasını istediği için nikahın kıyılmasını istedim." dedi.2.Sayfa programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.İşte Cenk Küpeli’nin açıklamalarından satır başları…Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok geç oldu.

Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı.Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı.Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar.Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem ‘üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz’ dediler.

Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı.Benim isteğim ve ısrarım sonucu nikahı öne çektik. Demet de zamana yayma taraftarıydı.Küslük yok ama ailemin bir kırgınlığı oldu en yakın zamanda da bir araya gelecekler. Şu anki süreçte hiçbir sorunumuz kalmadı.Demet'in ailesi düğündeydi. Abileri vardı. Ben çok mutluyum artık Demet ve çocukları benim ailem.Artık biz evliyiz bu evliliğe herkesin saygı duyması gerekiyor. 'Demet hamile' diyorlar kesinlikle öyle bir şey yok.