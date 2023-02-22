Demethryus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demethryus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demethryus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demethryus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demethryus 5 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Demethryus Maciel Areias Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demethryus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Demethryus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Demethryus'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Demethryus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demethryus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Demethryus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demethryus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR B

21 Ocak 2020 yılında AA Anapolina

4 Mayıs 2020 yılında Athletico-PR B

30 Ekim 2020 yılında Juventude

31 Aralık 2020 yılında Athletico-PR B

6 Ocak 2021 yılında Juventude

24 Şubat 2021 yılında Rio Branco

3 Eylül 2021 yılında AO Episkopi

7 Ocak 2022 yılında GS Kallithea

Demethryus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demethryus şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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