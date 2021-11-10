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  3. Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı tasarladı! "Hepimiz zevk almayı hak ediyoruz" dedi! İşte 'Demi'nin Asası'

Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı tasarladı! "Hepimiz zevk almayı hak ediyoruz" dedi! İşte 'Demi'nin Asası'

ABD’li şarkıcı Demi Lovato herkesin kullanmasını dilediği 'Demi'nin Asası' adını verdiği kendi seks oyuncağını piyasaya sundu.

Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı tasarladı! "Hepimiz zevk almayı hak ediyoruz" dedi! İşte 'Demi'nin Asası'

Şarkıcı Demi Lovato, kendi dizayn ettiği ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını piyasaya çıkardı. Lovato, oyuncağı çevrimiçi erotik mağaza Bellasa Boutique ile işbirliğiyle hazırladı.

Instagram hesabından ürünü paylaşan Lovato, "Zevki elinize almaktan daha güçlü bir şey yok" notunu ekledi.

Lovato, paylaşımında "Çok uzun zamandır cinsel varlıklar değilmiş gibi davrandık. Hepimiz zevk almayı, orgazmı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ürün, sarı renkte ve kompakt bir vibratör şeklinde. Lovato, sarı rengi 'cinsiyetsiz' olması nedeniyle seçtiğini söyledi.

Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı tasarladı! Hepimiz zevk almayı hak ediyoruz dedi! İşte 'Demi'nin Asası'

"BU BENİM ASAM"

Herkesin kullanabileceği bir şey olmasını istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Doğuştan kalıp olup olmadığınız fark etmeksizin herkesçe kullanılabilecek bir şey olsun istedim" ifadelerini kullandı.
Lovato, ayrıca paylaşımında 'non-binary' birey (ne erkek ne kadın) olduğunu anımsatarak, ürün hakkında, "Bu benim asam" dedi.

Demi Lovato cinsiyetsiz seks oyuncağı tasarladı! Hepimiz zevk almayı hak ediyoruz dedi! İşte 'Demi'nin Asası'

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