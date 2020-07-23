Demi Lovato nişanlandı! Nişan yüzüğü göz doldurdu!

ABD'li sev,ilen şarkıcı Demi Lovato ile sevgilisi Max Ehrich nişanlandı. 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, evlilik teklifi aldığını, duygusal cümleler ile instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Lovato sosyal medyadaki paylaşımında, “Seninle tanıştığım an sana aşık olduğumu biliyordum. Bunu yaşamamış birine açıklayamam. Hiçbir zaman ailem dışında biri tarafından beklentisiz bir şekilde sevilmemiştim. Kendim olmam dışında bana hiç baskı uygulamadım. Seninleyken en iyi halimde olmak istememi sağladın. Evlilikte elini tutmak gurur verici. Seninle bir aile kurmak için çok heyecanlıyım. Seni seviyorum, partnerim” satırlarını kullandı.

Demi Lovato’nun nişan yüzüğündeki elmasın büyüklüğü ise göz doldurdu. O anları fotoğraflayan Angelo Kritikos’a da teşekkür dileklerini de ileten Lovato’nun bu paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından 2 milyon beğeniyi aştı.

DEMİ LOVATO KİMDİR?

Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque’de dünyaya geldi. Tam adı Demetria Devonne Lovato’dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart’dır. Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato’nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas’a yerleşti.

Anne babası o 2 yaşındayken boşanma kararı aldı. 7 yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville’de, ortaokulu Cross Timbers’ta okumuştur.

Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etti. 2009 yılında liseden mezun oldu. Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında “Barney Ve Arkadaşları” dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında “Camp Rock” dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de “Don’t Forget” isimli albüm çıkardı.

1 Kasım 2010 tarihinde beslenme problemleri ve bazı psikolojik sorunlardan dolayı rehabilitasyona merkezinde tedaviye alındı. 28 Ocak 2011 tarihinde de iyileşerek hastaneden çıktı.

İSTANBUL'DA DA KONSER VERDİ

Tedavisi bittikten sonra, bileklerine “Stay Strong” (güçlü kal) dövmesi yaptırdı. Unbroken albümünde ki “For The Love Of A Daughter” şarkısını babası için besteledi. 23 Haziran 2013′de öz babası Patrick Lovato yaşamını yitirdi.

2012 yılında “Unbroken” albümünü seslendirmek için dünya turnesine çıkan şarkıcı, ülke ülke gezerek bir yandan da tatil yaptı. Ayrıca o yıl ABD’de çok izlenen müzik yarışması X Factor’e de jüri üyesi seçildi.

16 Kasım 2014 tarihinde Türkiye’ye gelerek İstanbul’da sahne aldı.