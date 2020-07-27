Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

56 yaşındaki Demi Moore, son olarak çıkardığı 'Inside Out' isimli kitabında hayatına dair birçok itirafta bulunmuş ve kitap büyük ses getirmişti. Hollywood yıldızı 57 yaşındaki Moore şimdi ise gündemde bomba etkisi yaratacak bir projeyle daha adını duyurdu. Moore bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik cinsel ilişki tavsiyeleri verecek.

57 yaşındaki Moore, ABD'li yönetmen Shana Feste'nin erotik podcast programı 'Dirty Diana'da yer alacak.

İddialara göre teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, "Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor" dedi.

Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti.

57 yaşındaki oyuncu, Inside Out kitabında bahsettiği anılarla ve itiraflarıyla dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

56 yaşındaki oyuncu 8 yıl evli kalıp, 2013 yılında boşandı. Evlilikleri boyunca Ashton'ın olmasını istediği eş olmak için sürekli uğraştığını dile getirmişti.