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  3. Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, duyanları şok eden bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Hollywood yıldızı güzel bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik cinsel ilişki tavsiyeleri verecek.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

56 yaşındaki Demi Moore, son olarak çıkardığı 'Inside Out' isimli kitabında hayatına dair birçok itirafta bulunmuş ve kitap büyük ses getirmişti. Hollywood yıldızı 57 yaşındaki Moore şimdi ise gündemde bomba etkisi yaratacak bir projeyle daha adını duyurdu. Moore bir podcast programında, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik cinsel ilişki tavsiyeleri verecek.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

57 yaşındaki Moore, ABD'li yönetmen Shana Feste'nin erotik podcast programı 'Dirty Diana'da yer alacak.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

İddialara göre teklif geldiğinde ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Moore, "Bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanımaz ve nasıl çalıştığını bilmezsek, otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor" dedi.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

Tavsiyelerinin büyük çoğunlukla kadınlara yönelik olacağını belirten Moore, erkek dinleyicilerinin de programa ilgi göstererek kadınların nelerden hoşlandığını fark etmesini umduğunu ifade etti.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

57 yaşındaki oyuncu, Inside Out kitabında bahsettiği anılarla ve itiraflarıyla dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

56 yaşındaki oyuncu 8 yıl evli kalıp, 2013 yılında boşandı. Evlilikleri boyunca Ashton'ın olmasını istediği eş olmak için sürekli uğraştığını dile getirmişti.

Demi Moore cinsel ilişki dersi vermeye hazırlanıyor!

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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