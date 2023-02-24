Demir Adrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demir Adrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Demir Adrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Demir Adrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.