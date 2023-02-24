Demir Adrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demir Adrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demir Adrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Demir Adrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Demir Adrovic 28 Mayıs 2004 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Демир Адровић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Demir Adrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Demir Adrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Demir Adrovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Demir Adrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Demir Adrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj
19 Ocak 2023 yılında Mladost DG
Demir Adrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Demir Adrovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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