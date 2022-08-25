Demir fiyatları yine aldı başını gidiyor! İnşaat yapacak müteahhitler kara kara düşünüyor!

Artan ekonomik maliyetler ile birlikte artan fiyatlardan inşaat sektörü de etkileniyor. Her geçen gün artan fiyatlar ile bir türlü sabit kalamayan demir fiyatlarına günden günde gelen zamlar sektördeki hareketliliği bir türlü durduramıyordu. Artan fiyatlar ile birlikte azalan talepler sonrası inşaat demiri fiyatlarında düşüş gözlemlenmişti ancak fiyatlarda yine artış yaşandı. İşte güncel demir fiyatları...

TALEPLER YENİDEN ARTTI

Haziran ve Temmuz ayında dalgalı bir şekilde ilerleme gösteren inşaat sektörüne Ağustos ayı itibari ile artan fiyatlar dolasıyla talep bir hayli azalmıştı. Sektörün önde gelen firmaları bu durumun önüne geçmek için fiyatları sabitlemişti ancak taleplerin artması demir fiyatlarındaki zammı beraberinde getirdi.

İstanbul

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.200 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 14.100 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

Ankara

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.600 Türk Lirası

Gebze

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.900 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.650 Türk Lirası

Karabük

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.600 Türk Lirası

İskenderun

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.050 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.900 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.700 Türk Lirası

İzmir

8 mm çaplı inşaat demiri: 13.750 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.550 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.400 Türk Lirası

Sivas

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.900 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.800 Türk Lirası

Biga

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.000 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.900 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.800 Türk Lirası

Samsun

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.350 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 14.350 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri:14.000 Türk Lirası

Kırıkkale

8 mm çaplı inşaat demiri: 13.700 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.600 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.500 Türk Lirası

Tekirdağ

8 mm çaplı inşaat demiri: 14.150 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 14.050 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.950 Türk Lirası

Bilecik

8 mm çaplı inşaat demiri: 13.600 Türk Lirası

10 mm çaplı inşaat demiri: 13.500 Türk Lirası

12-32 mm çaplı inşaat demiri: 13.400 Türk Lirası