Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışındaki Sivasspor, kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım daha attı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruş ve 83. dakikada Bernard Mensah'ın penaltısıyla geldi. Sivasspor'da Fenerbahçe'ye imza attığı konuşulan Mert Hakan Yandaş, mücadelenin 12. dakikasında kazanılan penaltıyı üstten auta gönderdi.

SAHASINDA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu maça kadar evinde 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberliği olan Sivasspor, ilk yenilgisini aldı ve iç sahada ilk kez bir maçta gol atamadı.

Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Sivasspor, 53 puanda kalırken, son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kayserispor 28 puanla son sıradan 16. basamağa yükseldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.