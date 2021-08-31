Demir isminin anlamı nedir, Demir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Demir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Demir ismi ne demek, Demir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Demir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Demir İsminin anlamı nedir? TDK Demir anlamı:

Demir ismi TDK'da atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe); çıpa; güçlü, kuvvetli, sert; ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça anlamlarında kullanılmaktadır.

Demir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Demir ismi Kuran'da geçmemektedir.

Demir isminin kökeni:

Demir ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Demir isminde 12433 kişi vardır.

Demir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Demir isminin rengi:

Safir

Demir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Demir isminin Harf Analizi Nedir ?

Demir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Demir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Demir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

E : 6

M : 16

İ : 12

R : 21

= 60 – Demir İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Demir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Demir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Demir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4 E: 5 M: 4 İ: 9 R: 9 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Demir isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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