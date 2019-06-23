Demirtaş'tan flaş Öcalan mektubuna destek açıklaması geldi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mektup HDP’de büyük kırılmaya yol açmıştı. Kandil ile HDP’nin 23 Haziran seçimlerine yönelik girişimleri, Öcalan’ın “tarafsız olun” çağrısıyla derinleşti. Kandil, İmralı’nın mesajına rest çekip CHP adayına destek verirken HDP de desteğinin terör örgütü ile aynı çizgide olduğunu açıkladı. Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklama ile Öcalan’ın yanında olduğunu kaydetti. Demirtaş mesajında "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın." görüşüne yer verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Demirtaş'tan flaş Öcalan mektubuna destek! CHP'de büyük şok...

Gelen son dakika haberine göre; İmralı'dan gelen tarafsızlık açıklamasının ardından Kandil ve HDP teröristbaşı Öcalan'ın mesajına karşı çıkarak CHP'ye destek çağrısında bulunmuştu.

Akademisyen İdris Kardaş: "Demirtaş, Öcalan'ın tarafsızlık mektubuna destek verdi"

DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'A DESTEK



Teröristbaşı Öcalan'ın o mektubunun yankıları sürüyor. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan o mektupla ilgili yeni bir açıklama geldi. Demirtaş'ın daha önce karşı çıktığı Öcalan'ın tarafsızlık mesajına bu kez sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla destek verdiği görüldü.

Siyasi gözlemciler PKK, Kandil, HDP, Öcalan eksenindeki gelişmeleri liderlik çatışmasına bağlayarak HDP'nin siyaseten yükseldiği yorumlarını yapmıştı. Ancak Demirtaş'ın bu açıklamaları olaya yeni bir boyut kazandırdı.

CHP'DE BÜYÜK ŞOK



İmralı'dan gönderilen mesaja Kandil'in tam anlamıyla rest çekmesiyle birlikte HDP'den de aynı anlama gelen yorumlar yapılmıştı. Öcalan'ın açıklamalarından sonra gelen HDP Eşbaşkanı Demirtaş'ın Öcalan'ı destekleyen mesajı işin rengini değiştirdi. Öcalan-Kandil çatışmasında Demirtaş tarafını Öcalan'dan yana kullanarak CHP'ye büyük şok yaşattı

SABAH yazarı Ferhat Ünlü: "Öcalan ve Demirtaş'ın açıklamaları seçim sonuçlarını değiştirecek"

İŞTE DEMİRTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI

Abdullah Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı

Akademisyen İdris Kardaş, Selahattin Demirtaş'ın seçime saatler kala Öcalan'a verdiği destek için "Demirtaş'tan İmralı'dakine destek geldi. Anlaşılan daha fazla direnemediler. Türk solunun dümen suyuna giderek esas tabanıyla çelişmeyi/çatışmayı göze alamadılar.

Günlerdir İmralı'nın ağırlığı kalmadı diyen CHP ve CHP'li HDP'liler orada mı?"yorumunda bulundu.



İDRİS KARDAŞ'IN DEĞERLENDİRMESİ

"Demirtaş'ın İmralı ile aynı çizgiye gelmesi, İmralı'nın tarafsız kalın kararına direnenlerin direncini kırması bakımından önemli hamledir. Bunun kaybedeni kuşkusuz CHP olacak, HDP ise daha önce İmralı'ya direndiği için tabandan bazı kayıplar yaşama tedirginliğinden kurtulacak.

İlk günden beri söylüyorduk. Bu konu HDP içi bir iktidar mücadelesidir. Demirtaş ve diğerleri mektuptan sonra İmralı'ya karşı sınanacaklardı. Bu da bir riskti. Daha fazla direnemediler demek ki. Bu saatten sonra CHP'li HDP'lilerin az bir direnişi olur ama o da çok zayıf kalır.

Evet sosyal medyayı iyi kullanan CHP'li HDP'liler Demirtaş'ın açıklamalarını da çarpıtmaya çalışacaklar. Ancak okuyan çok net bir şekilde İmralı ile aynı pozisyonu aldığını görüyoru Demirtaş'ın. Bu da istedikleri ve bekledikleri bir durum değildi. Panik olmuş durumdalar. Yazık.

Demirtaş'ın 2. Twiti günlerdir İmralı'nın, taban nezdinde hiç etkisi kalmadığını söyleyen bir kısım HDP ve CHP'lilere cevap olmuş. Risk almak istememiş.

Tabanlarından bunu olabildiğince saklamaya ve çarpıtmaya çalışacak bir süreç izleyecek bir kısım CHP'li olan HDP'liler şimdi.

CHP'li HDP'liler Demirtaş'ın açıklamalarını Erdoğan'a cevap diye manipüle ediyorlar sosyal medyada özellikle.

Esas meseleyi saklamaya, çarpıtmaya çalışıyorlar. Halbuki İmralı'nın açıklamalarını açıkça desteklemiş Demirtaş.

Derin analizlere de gerek yok bunu anlamak için."

Kaynak: Sabah gazetesi