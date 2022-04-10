Son dakika | AFAD duyurdu! Malatya yine sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem!Fenerbahçe Safiport 55 - 60 Sopron Basket | Maç sonucu | Fenerbahçe Safiport Avrupa ikincisi olduDemokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?Haluk Levent derbi sonucunu tahmin etti! Sosyal medyada gelen yorumlar pes dedirtti: “Evi satıp basıyorum abi”Esra Bilgiç'in ardından Melisa Aslı Pamuk da iç çamaşırı tepkisi aldı! "Arabistan mı burası"İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linkiBakan Nebati’den sevindiren açıklama: “ Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz”Son dakika: 10 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSüper Loto sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar |10.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı10 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Demokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?

Demokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan muhalefetin hangi ismi aday göstereceği merak konusu olurken altılı ittifakın ortağı Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Demokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?

Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak ediliyor. Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"ADAY BELİRLEME SÜREÇLERİ STRATEJİ MESELESİDİR"

Twitter hesabından açıklamada bulunan Gültekin Uysal, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ 3 KRİTERİ

Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.

Demokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?

Uysal'ın bu paylaşımı, altılı masada birlikte oturduğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de üst düzey görevlerde bulunması dolayısıyla dikkat çekti.

Demokrat Parti Lideri Gülktekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaşınca ortalık karıştı! Davutoğlu ve Babacan'a gönderme mi yaptı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT