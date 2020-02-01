Sergen Yalçın: "Demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı"

Beşiktaş'ı hayata döndüren Sergen Yalçın özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Eğer bir şeyler değişecekse bugün kazanmak çok önemliydi"

"Bulunduğumuz mevcut şartlarda zor bir maça çıktık. Bugün en önemli şey kazanmaktı. Eğer bir şeyler değişecekse bugün kazanmak çok önemliydi. Taraftarların güveni sağlamak adına da önemli bir adımdı. Kazandığımız için çok mutluyuz."

"İlk 45 dakika muhteşemdi"

"Taraftarsız Beşiktaş olmaz, o yüzden önemliydi kazanmamız, onlarla yürümeliyiz. İlk 45 dakika muhteşemdi, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini oyunculara anlatmaya çalıştık ki ilk yarı böyleydi. Rizespor 2. yarı oyuna ortak oldu, 60'tan sonra oyundan düştük. Oyunun sonlarında Gökhan'ın Ljajic'in asistiyle attığı müthiş gol bize heyecan verdi, o golden sonra içimizde bir heyecan oluştu. Başlangıçlar her zaman önemlidir, ilk maçımızdı, bugün çok mutluyuz, önümüzdeki haftaya bakacağız."

"Demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı"

"Benim de teknik arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın, zorlukları yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün şartlar zordu, demoralize olmuş bir oyuncu grubu vardı, tekrar oyuna dönmeleri lazımdı, bugün nefes aldık. Haftaya oyuncularımız ve taraftarımız kendi sahamızda birleştiği zaman umarım iyi sonuçlar gelir."