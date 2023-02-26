Demur Chikhladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demur Chikhladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demur Chikhladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demur Chikhladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demur Chikhladze 23 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დემურ ჩიხლაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demur Chikhladze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Demur Chikhladze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Demur Chikhladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demur Chikhladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Demur Chikhladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demur Chikhladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2016 yılında Samgurali

1 Ocak 2018 yılında Chikhura

9 Ocak 2020 yılında Samgurali

Demur Chikhladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demur Chikhladze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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