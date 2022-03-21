Denaet ne demek, TDK'ya göre Denaet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Denaet ne demek? Denaet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi denaet kelimesi. Peki denaet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre denaet nedir, denaet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DENAET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Denaet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Denaet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre denaet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alçaklık

