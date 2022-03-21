Denden ne demek, TDK'ya göre Denden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Denden ne demek? Denden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi denden kelimesi. Peki denden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre denden nedir, denden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DENDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Denden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre denden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan noktalama işaretinin adı ("), denden işareti



DENDEN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- denden işareti

