Denek rahatsızlanınca Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında görülen istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter'daki hesabından İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "AZD1222" adlı aşıya ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında görülen istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu belirtti.