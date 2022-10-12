Denetimsiz İBB'nin saldırgan şoföründen skandal görüntüler! Kendisine soru soran yolcuya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bir yolcunun şoföre soru sorması üzerine sözlü şiddette bulunup yolcuyu darp etti ardından otobüsten zorla indirdi.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bugün yaşanan olaylar pes dedirtti. Belediyenin denetimsizliğinden dolayı meydana gelen olayda otobüs şoförü, kendisine soru sorup cevap alamayan yolcuya ters bir şekilde konuşarak yapmadığını bırakmadı. O anlar yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denetimsiz İBB'nin saldırgan şoföründen skandal görüntüler! Kendisine soru soran yolcuya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı!

SORU SORDUĞUNA PİŞMAN OLDU

Doktor olduğu öğrenilen aile hekimi Baki Bilen'in otobüste şoföre soru sorması üzerine şoförün "Sesini kes" şeklinde bir cevap vermesi sonrası kayda giren yolcu, otobüs şoförüne "Bir daha söyler misin sesini kes diye. Öyle kaba davranmaya hakkınız yok diye" konuşuyor.

Yolcunun cevap vermesine sinirlenen şoför "Sende ağzından çıkana dikkat edeceksin. Soru sormana gerek yok orda tabela var göreceksin" şeklinde bir çıkış yapınca yolcu cevap vermesi gerektiğini hatırlatınca ortalık bir anda karıştı.,

Denetimsiz İBB'nin saldırgan şoföründen skandal görüntüler! Kendisine soru soran yolcuya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı!

TEKME TOKAT DÖVMEYE KALKTI

Öfkeli bir şekilde yerinden kalkan şoför "Senin derdin ne. Gerizekalı" şeklinde konuşarak yolcunun elindeki kameraya ve yolcuya vuruyor. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde şoför gelen tepkilere aldırış etmeden yolcuya vurmaya devam ettikten sonra yolcuyu otobüsten indirerek yoluna devam ediyor.

Denetimsiz İBB'nin saldırgan şoföründen skandal görüntüler! Kendisine soru soran yolcuya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı!

VİDEOYU PAYLAŞARAK DESTEK İSTEDİ

Belediye çalışanın sergilediği bu tutum sonrası paylaşım yapan yolcu Bakin Bilen "Merhaba ben İstanbul'da aile hekimiyim. Az önce sadece yol sorduğum için otobüste şoförün sözlü ve fiziksel şiddetine uğradım. Destekleriniz bekliyorum." şeklinde paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalıştı.

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