Denetimsizliğin sonuçları her geçen gün artıyor! CHP'li İBB'nin şoförü engelli vatandaşa küfürler ve hakaretler savurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT otobüsünde, otobüs şoförünün engelli bir vatandaşa yaptığı küfür ve hakaretler pes dedirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki denetimsizliklerin sonuçları her geçen otobüslerde yaşanan çirkin manzaralarla kendini gösteriyor. Günden güne artan otobüs içi şiddetlere bu sefer de bir engelli vatandaş maruz kaldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kamera ile kayıt altına alındı.

Denetimsizliğin sonuçları her geçen gün artıyor! CHP'li İBB'nin şoförü engelli vatandaşa küfürler ve hakaretler savurdu!

ÇİRKİN İTAMLARDA BULUNDU

Otobüs kartını unuttuğu için şoföre ricada bulunarak otobüse binmek isteyen engelli vatandaş hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşınca çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Sağır ve dilsiz olduğu görülen engelli vatandaşa şoförden küfür ve hakaretler peşi sıra geldi ve şoför "Seni vallahi vuracağım, sakat bırakacağım. Allah senin zaten belanı vermiş." şeklinde çirkin bir cümle kullandı.

Denetimsizliğin sonuçları her geçen gün artıyor! CHP'li İBB'nin şoförü engelli vatandaşa küfürler ve hakaretler savurdu!

KÜFÜRLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Şoförün o hallerini kaydedenler her ne kadar sakinleşmesi için şoförün yaptığının yanlış olduğunu söyle de dinlemeyip küfürler savurmaya devam etti.

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