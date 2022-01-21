Denim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhdetmek ne demek, TDK'ya göre Ahdetmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müezzin ne demek, TDK'ya göre Müezzin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıİYİ Partili isim isyan etti: CHP'li belediye başkanlarının bu tavrı kabul edilemezAeroloji ne demek, TDK'ya göre Aeroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi! 'Millet İttifakı oturma düzeni tartışmasını yuvarlak masa etrafında toplanarak çözdü'Yarıyıl tatili erkene mi çekildi? | Yarıyıl tatili ne zaman? Kaç gün?Sağlık Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Denim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Denim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Denim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Denim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Denim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Denim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Denim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Denim ne demek? Denim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi denim kelimesi. Peki denim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre denim nedir, denim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DENİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Denim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Denim kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre denim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT