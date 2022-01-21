Denim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Denim ne demek? Denim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi denim kelimesi. Peki denim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre denim nedir, denim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DENİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Denim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Denim kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre denim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş

