Denis Bogucanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bogucanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bogucanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Bogucanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Bogucanin 8 Haziran 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Denis Bogučanin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Bogucanin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Bogucanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Bogucanin'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Bogucanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Bogucanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Bogucanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Bogucanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2019 yılında Simm-Bau

14 Şubat 2020 yılında Slavija S.

28 Temmuz 2021 yılında Po­dri­nje

5 Şubat 2022 yılında S. Novi Grad

11 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Denis Bogucanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Bogucanin şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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