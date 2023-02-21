Denis Darmovzal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Darmovzal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Darmovzal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Darmovzal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Darmovzal 17 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Darmovzal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Darmovzal'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Darmovzal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Darmovzal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Darmovzal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Darmovzal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SFC Opava B

13 Şubat 2020 yılında Petrkovice

30 Haziran 2020 yılında SFC Opava B

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

11 Ocak 2023 yılında Pardubice

30 Haziran 2024 yılında Mlada Boleslav

Denis Darmovzal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Darmovzal şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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