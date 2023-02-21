Denis Donat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Donat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Donat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Donat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Donat 14 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Denis Donát şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Donat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Donat'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Donat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Donat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Donat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Donat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Mayıs 2020 yılında Hradec Kralove

22 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2022 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

Denis Donat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Donat şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Donat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Náchod (2008 - 2016)FC Hradec Králové (2016 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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