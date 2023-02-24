Denis Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Georgiev 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денис Георгиев Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Georgiev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Georgiev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2022 yılında Litex Lovech

Denis Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Georgiev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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