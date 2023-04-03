Denis Latal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Latal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Latal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Latal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Latal 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Denis Látal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Latal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Latal'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Latal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Latal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ostrava U19
1 Ocak 2023 yılında Ostrava B
Denis Latal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Latal şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Vítkovice (2013 - 2017)
FC Baník Ostrava (2017 - 2022)
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