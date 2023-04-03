Denis Latal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Latal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Denis Latal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Latal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.