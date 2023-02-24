Denis Mujanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Mujanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Mujanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Mujanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Mujanovic 6 Ocak 2001 tarihinde Leiderdorp şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Mujanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Mujanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Mujanovic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Mujanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Mujanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Mujanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Mujanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında R. Hadzici U19

1 Temmuz 2020 yılında Radnik Hadzici

Denis Mujanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Mujanovic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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