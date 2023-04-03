Denis Novikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Novikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Novikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Novikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Novikov 17 Ağustos 2000 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Новиков Денис Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Novikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUTHENTIC.FOOTBALL yapmaktadır. Denis Novikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Denis Novikov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Novikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Novikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Novikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Novikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ural II

1 Temmuz 2019 yılında Ural 2

Denis Novikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Novikov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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