Denis Sergienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Sergienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Sergienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Sergienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Sergienko 16 Mart 2004 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сергиенко Денис Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Sergienko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Sergienko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Sergienko'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Denis Sergienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Sergienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Denis Sergienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Sergienko şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.
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