Denis Zeric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Zeric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Zeric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Zeric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Zeric 21 Mart 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Denis Žerić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Zeric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denis Zeric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Zeric'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Zeric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Zeric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Zeric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Zeric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

16 Temmuz 2018 yılında Igman Konjic

10 Haziran 2019 yılında Zeljeznicar

17 Temmuz 2019 yılında FK Gorazde

10 Haziran 2020 yılında Zeljeznicar

25 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

7 Eylül 2020 yılında Simm-Bau

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında FK Rudar Kakanj

9 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor

Denis Zeric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Zeric şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Zeric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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