Denis Zvonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Zvonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Zvonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Zvonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Zvonic 8 Şubat 1992 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Denis Zvonić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Zvonic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Zvonic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 3 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Denis Zvonic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Zvonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Zvonic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Zvonic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Zvonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2015 yılında Zvijezda G.

3 Ağustos 2016 yılında Velez Mostar

Denis Zvonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Zvonic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Denis Zvonic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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