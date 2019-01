Denise Richards Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİSE RİCHARDS KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Şubat.1971

Denise Richards kaç yaşında : 48

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu, Model

Denise Richards doğum yeri : Downers Grove, Illinois, ABD

DENİSE RİCHARDS BİYOGRAFİSİ

Denise Richards, 17 Şubat 1971 tarihinde Downers Grove, Illinois, ABD’de doğmuştur. Tam adı Denise Lee Richards’dır. Annesi Joni Richards 2007 yılında böbrek kanserinden vefat etti. Babası Irv Richards telefon tamircisidir. Michelle Richards adında bir kız kardeşi vardır. Denise Richards, 1989 yılında Oceanside, California El Camino Lisesi'nden mezun oldu. Lisede okurken okulun amigo kızlarındandı ve büyük dudaklara sahip olduğundan arkadaşları ona "balık dudak" lakabını takmıştı. Gençlik yıllarında sessiz ve utangaç bir çocuktu. Ayrıca gençlik yıllarında John Travolta'ya aşıktı. 15 yaşına kadar Şikago’da büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra Los Angeles'a taşındı ve model olarak çalışmaya başladı.

Modelliluk tekliflerini de değerlendiren Denise Richards, birkaç yapımda ufak rollerle izleyenlerle buluştu ve ardından çeşitli dizilerde rol almaya başladı. 1997 yapımı büyük bütçeli Starship Troopers (Yıldız Gemisi Askerleri) filmindeki rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, filmdeki başarısını ilerleyen yıllarda da devam ettirdi ve sevilen bir oyuncu oldu.

1997 yılında Casper Van Dien ile birlikte “Yıldız Gemisi Askerleri” filminde oynamıştır.

Denise Richards, Kickboks yapmaktan keyif alan ve hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanır.

Denise Richards, 15 Haziran 2002 tarihinde sinema oyuncusu Charlie Sheen ile evlendi. 19 Nisan 2006 tarihinde boşandı. Sam J. Sheen (d. 2004), Lola Rose Sheen (d. 2005), Eloise Joni Richards adlarında çocukları vardır. Eloise Joni Richards adındaki kız çocuğunu Haziran 2011’de evlat edinmiştir.

1999 yılında “Jailminde Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Denise Richards, Judi Dench, Robbie Coltrane rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - 1st Born (Christine) (Sinema Filmi)

2018 - Pistachio (Aunt Glo) (Sinema Filmi)

2018 - Alone Together (Jackie) (TV Dizisi)

2018 - Saturday at the Starlight (Mrs. Sproat) (Sinema Filmi)

2017 - The Toybox (Jennifer) (Sinema Filmi)

2017 - American Violence (Amanda Tyler) (Sinema Filmi)

2017 - Altitude (Gretchen Blair) (Sinema Filmi)

2017 - Tomboy (Shelley) (TV Filmi)

2016 - Reality Queen! (Amanda Tyler) (Sinema Filmi)

2016 - Jane the Virgin (Denise Richards) (TV Dizisi)

2016 - A Life Lived (Elizabeth) (Sinema Filmi)

2016 - Rock in a Hard Place (Heather) (TV Dizisi)

2015 - A Christmas Reunion (Amy Stone) (TV Filmi)

2015 - Christmas Trade (Chloe) (Video)

2015 - Operation: Neighborhood Watch! (Denise Sorensen) (Sinema Filmi)

2015 - Vanity (Marion Bellerose) (TV Dizisi)

2015 - Significant Mother (Pepper Spinner) (TV Dizisi)

2014 - Fatal Acquittal (Nora Grant) (TV Filmi)

2013 - Twisted (Karen Desai) (TV Dizisi)

2012 - 30 Rock (Denise Richards) (TV Dizisi)

2012 - Mavi Göl: Uyanış (Barbara Robinson) (TV Filmi)

2012 - Madea's Witness Protection (Kate Needleman) (Sinema Filmi)

2012 - Blue Lagoon: The Awakening (Barbara Robinson) (TV Filmi)

2012 - Anger Management (Lori) (TV Dizisi)

2011 - Cougars Inc. (Judy) (Sinema Filmi)

2010 - Blue Mountain State (Debra) (TV Dizisi)

2009 - Incredible Love (Sinema Filmi)

2009 - Finding Bliss (Laura) (Sinema Filmi)

2009 - Derin Vadi (Autumn Bliss) (Sinema Filmi)

2008 - Jolene (Marin) (Sinema Filmi)

2007 - Blonde and Blonder (Dawn) (Sinema Filmi)

2005 - Edmond (B-Girl ) (Sinema Filmi)

2005 - Dancing with the Stars (Kendisi) (TV Dizisi)

2005 - Sex, Love & Secrets (Jolene Butler) (TV Dizisi)

2004 - Yo puta (Rebecca Smith) (Sinema Filmi)

2004 - Elvis Has Left the Building (Belinda) (Sinema Filmi)

2003 - Korkunç Bir Film 3 (Annie) (Sinema Filmi)

2003-2011 - Two and a Half Men (Lisa) (TV Dizisi)

2003 - Aşk Heryerde (Carla) (Sinema Filmi)

2002 - Çılgın Kahraman (Penelope Snow) (Sinema Filmi)

2002 - You Stupid Man (Chloe) (Sinema Filmi)

2002 - Empire (Trish) (Sinema Filmi)

2002 - Davetsiz Misafir (Diana Evans) (Sinema Filmi)

2001 - Ölümcül Bedel (Paige Prescott) (Sinema Filmi)

2001 - Dost Tavsiyesi (Cindy Styne) (Sinema Filmi)

2001 - Sıkı Dostlar (Cassie Geller) (TV Dizisi)

2001 - Spin City (Jennifer Duncan) (TV Dizisi)

2000 - 919 Fifth Avenue (Cathy Damore) (TV Filmi)

1999 - Tail Lights Fade (Wendy) (Sinema Filmi)

1999 - James Bond Dünya Yetmez (Dr. Christmas Jones) (Sinema Filmi)

1999 - Güzellik Yarışması (Rebecca Ann Leeman) (Sinema Filmi)

1998 - Vahşi Şeyler (Kelly Lanier Van Ryan) (Sinema Filmi)

1997 - Yıldız Gemisi Savaşçıları (Carmen Ibanez) (Sinema Filmi)

1997 - Nowhere (Jana) (Sinema Filmi)

1996 - Time Well Spent (1.kız) (TV Filmi)

1996 - Pier 66 (Carlin Mills) (TV Filmi)

1996 - Melrose Place (Brandi Carson) (TV Dizisi)

1996 - In the Blink of an Eye (Tina Jacobs) (TV Filmi)

1996 - Weird Science (Valerie) (TV Dizisi)

1995 - P.C.H. (Jess) (TV Filmi)

1995 - High Tide (Alex) (TV Dizisi)

1995 - One West Waikiki (Deirdre Mansfield) (TV Dizisi)

1994 - Lois & Clark: The New Adventures of Superman (Angela) (TV Dizisi)

1994 - Burke's Law (Jennifer) (TV Dizisi)

1994 - Tammy and the T-Rex (Tammy) (Sinema Filmi)

1994 - Lookin’ Italian (Elizabeth) (Sinema Filmi)

1993 - Bodies of Evidence (Jennifer Ivey) (TV Dizisi)

1993 - Against the Grain (Jodi Collins) (TV Dizisi)

1993 - Loaded Weapon 1 (Cindy) (Sinema Filmi)

1993 - Seinfeld (Molly) (TV Dizisi)

1993 - The Ben Stiller Show (Sunbathing Girl) (TV Dizisi)

1992 - Melrose Place (Brandi Carson) (TV Dizisi)

1992 - Evimiz Hollywood'ta (Robin McGill) (TV Dizisi)

1991 - Doogie Howser, M.D. (Alissa) (TV Dizisi)

1991 - Evli ve çocuklu (2. kız) (TV Dizisi)

1991 - Saved by the Bell (Cynthia) (TV Dizisi)

1990 - Life Goes On (Camille) (TV Dizisi)

1986 - Double: The Captain of Her Heart - US Version (Model) (Video)