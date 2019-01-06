Deniz Akkaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Ağustos.1977

Deniz Akkaya kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Deniz Akkaya doğum yeri : İstanbul

DENİZ AKKAYA BİYOGRAFİSİ

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi.

Lise eğitiminden sonra İstanbul ÜniversitesiAmerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması"birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World"yarışmasında da dördüncü seçildi.

Deniz Akkaya, 1996 yılında şarkıcı Nihat Doğan’ın "Maçoyum Ben" klibinde oynamıştır.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan Deniz Akkaya, fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi tartışmalı konularla magazin dünyasının gündeminde yeraldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi.

Deniz Akkaya’nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. Kasım 2010 tarihinde ayrıldılar.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı.

2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu.

Deniz Akkaya, mankenliği bıraktıktan sonra modacılık yapmaya başladı. 2013 yılında kendi markası Dasmine’yi çıkarttı.

Deniz Akkaya,2013 yılında işadamı Volkan Akçıray ile birlikte oldu. 2015 yılında Murat Varol ile birlikte oldu. 2016 yılında yunan arkadaşı Haris ile birliktedir.

2016 yılının başlarında TV8 ekranlarında Jess Molho ve Funda Özkalyoncuoğluile birlikte Aramızda Kalmasın adlı programda sunuculuk yaptı.

TV 360'da Ağustos 2016 ayında kısa bir süre "Biz Bize" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 3 Ekim 2016 tarihinden itibaren Mesut Yar ve Seren Serengilile birlikte Star TV'de Duymayan Kalmasın adlı magazin programının sunuculuğunu yapmaya başladı. Mesut Yar, 13 Ekim 2016 tarihinde programdan ayrıldı. Deniz Akkaya da 2 Ocak 2017 tarihinde programdan ayrıldı.

Kitapları :

2009 - Seçilmişler

Filmleri :

2009 - Altın Kızlar (Doktor) (TV Dizisi)

2007 - Ölümle Dans

2007 - Maskeli Beşler: Kıbrıs

2003 - Vizontele Tuuba

2003 - Okul

2004 - Metro Palas

2003 - Şarkılar Seni Söyler

2002 - Yeşil Işık

1997 - Hemşerim