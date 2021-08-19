Deniz Akkaya "Şişmanlarla görüşmüyorum" demesini eleştiren avukata hakaret etti: "Bu şaklaban sözde avukatmış"

Deniz Akkaya iki yıl önce yaptığı açıklamayı geçtiğimiz günlerde tekrar yenileyerek şişmanlarla görüşmediğini açıklamıştı. Bunun üzerine oldukça tepki gören Deniz Akkaya'ya bir eleştiri de Avukat Ergün Kazanır tarafından geldi.

"DENİZ AKKAYA GİBİ İNSANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM"

Kazanır, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Deniz Akkaya şişmanlarla görüşmüyorum “çocuğum olumsuz etkileniyor” demiş. Vallahi haklı kadın, herkesle görüşülmez, ben de çocuğum olumsuz etkilenmesin diye Deniz Akkaya gibi insanları fiziksel görünüşleriyle kategorize eden insanlarla görüşmüyorum." sözlerine yer vermesiyle Akkaya çılgına döndü.

"HUKUKU BİZDEN ÖĞRENECEK"

Avukatın sözlerini hesabında paylaşan Deniz Akkaya, "Bu şaklaban sözde avukatmış. Belli ki hukuku bizden öğrenecek. Bu ve geçen gün bunun gibi mevzuyu çarpıtarak paylaşan kişilerin savcılık şikayetleri yarın geliyor. Paylaşıyor olacağım." diyerek şikayette bulunduğu belirtti.

Ardından Deniz Akkaya'nın paylaşımını hesabında paylaşan avukat, "Bu burada dursun da kim kime hukuk öğretecek, kim kime hakaret etmiş görelim…" dedi.

"İNTİHARA MEYİLLİ BİRİYLE ARKADAŞLIK ETMEM"

Deniz Akkaya'nın günlerce konuşulan ve tepki görmesine sebep olan açıklaması ise şu şeklideydi:

"Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.”