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Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!

Ünlü manken Deniz Akkaya ve sunucu Hakan Hatipoğlu, bir benzincide sohbet ederken görüntülendi. İkili kameralara fark edince kısa süreli bir panik yaşadı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!

Eski manken Deniz Akkaya ve Survivor yarışmasından tanınan Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz akşam Akatlar'daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!

İki isimde fotoğraflarının çekildiğini görünce panik oldu ve Hakan Hatipoğlu el hareketi ile tepki gösterdi. 

Hatipoğlu muhabirlere: “Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?” diye soran Hatipoğlu, daha sonra “Deniz Hanım’la peş peşe benzin alıyoruz” diye açıklama yaptı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!

Deniz Akkaya da şaşkınlığını “Hayrola burada ne işiniz var?” diyerek dile getirdi. Akkaya, benzincide Hakan Hatipoğlu’yla denk gelmesi sorulduğunda ise “Allah’ın işi” yorumunu yaptı.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülenince panik oldu!

"BENİM SORUNUM DEĞİL"

Görüntülenmekten rahatsız olan Hatipoğlu, “Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, ‘Allah’ın işi’ dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?” sorusuna, “Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum" diye yanıt verdi.



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