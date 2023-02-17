Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak iddialar! Haluk Levent açıklama yaptı: "5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım"

Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Haluk Levent hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçladı.

"SAKLAYACAK ŞEYİ OLMADAN ADAM DİK DURUR"

Akkaya, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi.

Akkaya bir başka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" sözleri ile devam etti.

Buyurun referans Cumhuriyet gazetesi ki, bu en küçük işi bu adamın...Ve siz hala ısrarla bu adamı kahraman yapmak derdindesiniz. İnsan sorgulamaz mı? Acaba demez mi? Akıl mühim vesselam."

"ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ TEMSİLCİLERİ MAGAZİNDEN VURMAYA DA BAŞLADILAR"

Akkaya'nın iddiaları sonrası Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

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Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar.

Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum. Zamana yazık değil mi?

Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?

Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı, 'Şirketimizin gecesine çıkar mısın' dedi. 'Kaç lira olur 'dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü. Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.

Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler :

Hacı Karagözoğlu ailesi

Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı)

Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti

Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı

İstismara uğrayan D. nin 1 yıllık okul ücreti

İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire. Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil!!

Ve Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır."

1) Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar.

Allah için vurun da şimdi yapmayın.

Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş.

Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa .

Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum

Zamana yazık değil mi? — Haluk Levent (@haluklevent) February 17, 2023