Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"

Manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan birtakım ses kayıtlarını sosyal medyadan paylaştı. Akkaya, Levent'e, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" dedi.

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Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"

Ünlü manken Deniz Akkaya, son günlerde tartışmaların odağı olan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlamıştı. Bu konuda yaptığı paylaşımlar gündem olan Akkaya, bu kez Haluk Levent hakkında bir ses kaydı yayınladı.

DENİZ AKKAYA'DAN ZOR SORULAR

Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından tutunda evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki bizde sevindik... Bir de 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık desen inşaata olan borcu nasıl kapattınız onu da bir iliştirseniz de ben de bir hayıra imza attım diye şöyle keyifleneyim… Can bey ödemeyi kişisel hesaptan mı yoksa vakıf hesabından mı aldı?" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?

SES KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Yayınlanan ses kaydında konuşan kişi, "Manavgat'taki arsasını aldığın, hiç ettiğin adam hakkında ne düşünüyorsun? Almanya'daki sanayi iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı? İstersen bu arkadaşları da toplu yayına bağlayabiliriz" dedi.

Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?

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