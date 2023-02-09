Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti! Bir çok ünlü depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ni tercih ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük inşaat firmaları arasında bilenen Cengiz Holding'te Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i arayarak bağış yapmak istedi, ancak Haluk Levent bağışı tek bir şartla kabul etti.. İşte detaylar.