Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!

Bir çok ünlü depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ni tercih ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük inşaat firmaları arasında bilenen Cengiz Holding'te Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i arayarak bağış yapmak istedi, ancak Haluk Levent bağışı tek bir şartla kabul etti.. İşte detaylar.

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Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti! 1

Türkiye Kahramanmaraş'tan peş peşe gelen ikiz deprem haberiyle sarsıldı.

Depremin yaraları ilk andan itibaren sarılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede yardım kampanyaları düzenleniyor. Çocuklar bile kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bölgeye gönderiyor.

Cengiz Holding'te bölgeye yardım yapmak isteyen şirketlerden birisi.

Şirket yardım Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP derneğe bağış yapmak istediğini ifade etti. Ancak Haluk Levent twitter hesabında yaptığı paylaşımda bağışı bir şartta kabul edeceğini açıkladı.

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