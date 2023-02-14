Devlet Bahçeli, AHBAP derneğini eleştirdi! Haluk Leven'ten yanıt gecikmedi!

Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP Derneği'ni eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini değerlenirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Devlet Bahçeli, AHBAP derneğini eleştirdi! Haluk Leven'ten yanıt gecikmedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP derneği ve Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'yi eleştirdi. Bahçeli konuşmasında, "Devleti bir kenara itip, ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, AHBAP derneğini eleştirdi! Haluk Leven'ten yanıt gecikmedi!

"DAHA DÜN MHP MİLLETVEKİLLERİ ZİYARETE GELMİŞTİ"

Bu ifadelerin ardından AHBAP derneği Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levent, "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" dedi.

Devlet Bahçeli, AHBAP derneğini eleştirdi! Haluk Leven'ten yanıt gecikmedi!

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